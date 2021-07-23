Горняк22: 30-градусная жара и небольшой дождь ожидаются в Алтайском крае 23 июля
Жара. Лето. Погода Фото: Анна Меньшикова
Жара продлится еще несколько дней и достигнет пика в воскресенье. Со вторника синоптики прогнозируют небольшую спасительную прохладу
23 июля дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +26…+31 градус. В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер подует северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы достигнут 16 м/с, сообщает ЦГМС региона.
В Барнауле в пятницу воздух прогреется до отметок +28…+30 градусов. В конце дня возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.