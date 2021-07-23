Горняк22: До 25 июля центр Барнаула из-за ремонта частично перекроют для движения

Барнаул. Проспект Ленина. Площадь Октября Фото: @barnaul_news

Перекрытие движения будет необходимо для замены тепловых сетей, которые проходят под проезжей частью проспектов

В ближайшие выходные в центре Барнаула частично перекроют движение по проспектам Ленина и Калинина, сообщает пресс-служба СГК Барнаула. Ограничение будет действовать уже с вечера пятницы, 23 июля, а продлится до вечера воскресенья, 25 июля.

Так, будет полностью недоступно для проезда движение по:

проспекту Калинина, рядом с перекрестком с улицей Цеховой и площадью Текстильщиков;

проезжей части по четной стороне проспекта Калинина на пересечении с улицей Профинтерна.

Кроме того, частично будет ограничено движение по четной стороне проспекта Ленина в районе ТЦ «Норд-Вест» – крайние правые полосы по обеим проезжим частям оставят для транспорта.

Сообщается, что ограничить проезд необходимо для замены теплосетей. СГК приносит извинения жителям города за временные неудобства.

ТОЛК