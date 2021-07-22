Горняк22: В Рубцовске рухнул знаменитый «Дом под шпилем»

Рухнувший шпиль дома в Рубцовске Фото: vrubcovske.ru

Остроконечное сооружение, которое долго время считалось символом Рубцовска, было признано аварийным несколько лет назад

Здание сталинской застройки в Рубцовске – знаменитый «Дом под шпилем» – рухнул на глазах у очевидцев. Часть здания и шпиль обрушились вечером 20 июля, обломки проломили все перекрытия в доме, сообщает портал «В Рубцовске».

Внутри здания в момент обрушения никого не было, также не пострадали и проходившие мимо горожане. Дом был огорожен забором – его готовили к демонтажу.

На месте снесенного дома теперь планируют разбить парк, который будет посвящен тракторостроителям, так как площадь, на которой находился дом, носит имя директора Алтайского тракторного завода Михаила Воронина, рассказали в мэрии Рубцовска.

Так выглядел «Дом под шпилем» в Рубцовске в советские годы Фото: etoretro.ru

«Дом под шпилем» был символом советского Рубцовска. Здесь когда-то были городские часы, а по вечерам на шпиле светилась яркая звезда. Сюда ходили на экскурсии, долгое время его изображали на открытках, посвященных Рубцовску.

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