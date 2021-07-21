Горняк22: Жители двух многоэтажек на Павловском тракте на сутки останутся без горячей воды
Душ. Вода. Кран Фото: pexels.com
Сейчас в Барнауле идет активная подготовка к новому отопительному сезону – коммунальщики ведут ремонтные работы на сетях
21 июля в двух домах на Павловском тракте, № 271 и 271а, отключат горячую воду, сообщает пресс-служба СГК. Это связано с введением в эксплуатацию участка магистрального трубопровода М-33 после проведенного ремонта.
Так, воды у горожан не будет с 9.00 21 июля до 10.00 22 июля.
С 11 июля подрядчик на этом участке проводил работы по замене 326 метров труб диаметром 1000 мм. В этот период горячая вода подавалась в дома по временной обводной линии.
Ранее сообщалось, что горячую воду отключат у 174 тысяч барнаульцев по контуру ТЭЦ-2.