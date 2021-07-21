Горняк22: Житель Алтайского края сбежал от похитителей и утонул в реке

Следственный комитет. Фото: СУ СК по Алтайскому краю

Мужчина смог выбраться из багажника на ходу. Чтобы скрыться от похитителей, он пошел по реке, однако не удержался и ушел под воду

Следователи возбудили уголовное дело из-за похищения 40-летнего жителя Алтайского края, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в одном из сел Павловского района произошла драка между двумя мужчинами. Решив проучить соперника, 29-летний житель села попросил своего 18-летнего знакомого, чтобы тот погрузил оппонента в багажник его автомобиля. Сам он решил вывезти его за пределы села.

Однако по пути пострадавшему удалось выбраться из машины и сбежать. Чтобы скрыться от похитителя, мужчина побежал по реке, но упал в воду и утонул.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на Алтае мошенники похищали людей и переписывали на себя квартиры.

ТОЛК