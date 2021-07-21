Горняк22: В Алтайском крае без вести пропал мужчина в сланцах

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры просят помочь в поиске пропавшего и сообщать информацию о его местонахождении по номеру телефона 8-800-700-54-52

В городе Славгороде пропал 34-летний Игорь Литошенко, сообщает «Лиза Алерт». Известно, что 15 июля он ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие.

Одежда: белая футболка, черные трико, черные сланцы.

Ранее сообщалось, что мужчина пропал после опрокидывания лодки на алтайской реке Бии.

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