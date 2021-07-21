Горняк22: Национальный день хот-дога и далее. Какие праздники сегодня, 21 июля
Еда Фото: pixabay.com
Забавные и бессмысленные, религиозные и государственные, официальные и выдуманные – все праздники 21 июля в подборке «Толка»
Какие праздники отмечают 21 июля
- Православные христиане чтят Казанскую икону Божией Матери: в этот день произошло чудесное явление иконы в Казани в 1579 году. Это одна из самых любимых, популярных и почитаемых в России икон Богородицы.
- Католики 21 июля отмечают День великого ветхозаветного пророка Иезекииля, который удостоился божественных видений.
- В США отмечают сразу несколько уникальных событий: День хот-дога, День «Возьмите обезьяну на обед», праздник в честь возрастного ограничения на алкоголь, День «Возьмите поэта на работу» и День «Будь кем-то».
- В Бельгии отмечают главный праздник страны – Национальный день Бельгии.
- Еще один оригинальный праздник – День «Пригласите инопланетянина жить с вами» (Invite an Alien to Live with You Day).
- А еще 21 июля 1613 года в России венчался на царство родоначальник династии Романовых – Михаил Федорович.
Праздники – «Календарь событий» и «Какой сегодня праздник»