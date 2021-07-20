Горняк22: В Алтайском крае резко снизилась активность клещей в середине лета

Клещи Фото: pixabay.com

Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет

В Алтайском крае за неделю от укусов клещей пострадали 220 человек, всего с начала сезона «поймали» насекомых более 8,5 тыс. жителей региона, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора. Неделей ранее в поликлиники обратился 341 человек.

Кроме того, в регионе с начала года выявлено 246 случаев заражения клещевым тифом и четыре случая – иксодовым боррелиозом. Также подтверждено пять случаев заболевания клещевым энцефалитом. Сейчас в больницах лежат два человека с таким диагнозом.

При исследовании насекомых в 3,6% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 13,2% – возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Сейчас в регионе отмечается спад активности клещей, однако опасность укуса насекомых все же сохраняется.

Ранее сообщалось, что комары и мошки продолжат атаковать жителей Алтайского края как минимум до осени.

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