ГОРНЯК22 20.07.2021
Авто

Горняк22: Туристы слетели с дороги в овраг возле Телецкого озера

Горняк22
11 часов Ago

ДТП Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

Водитель автомобиля был трезвый. По словам мужчины, он не справился с управлением из-за сильной усталости после длительной дороги

Ночью 19 июля в Чойском районе Республики Алтай произошло ДТП – автомобиль Chevrolet Lanos слетел с дороги в овраг, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В машине находились двое человек – 26-летний водитель и 22-летняя пассажирка из Кемеровской области.

Оказалось, что при движении со стороны села Сухой Карасук в направлении села Сугул водитель не справился с управлением и съехал в овраг, где проводились дорожные работы.

В результате ДТП водитель и пассажир были доставлены в больницу, госпитализация понадобилась девушке-пассажиру.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование.

Ранее сообщалось, что 18 июля на автомобильной дороге Р-256 на участке в Троицком районе столкнулись два автомобиля Toyota Camry и Hyundai Creta. В результате ДТП погибли трое человек, в том числе и один девятилетний ребенок, еще трое детей были доставлены в Троицкую ЦРБ, а также и двое пострадавших взрослых.

ТОЛК

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