ГОРНЯК22 20.07.2021
Авто

Горняк22: Семья девушки, сбившей троих детей в Москве, оказалась связана с ФСБ

Горняк22
11 часов Ago

ДТП Фото: pixabay.com

Сейчас Башкирова находится под домашним арестом в своем доме в Подмосковье. У нее забрали телефон и отключили интернет

Семья 18-летней Валерии Башкировой, которая сбила на своем автомобиле троих детей в Москве, связана с ФСБ, сообщает «МК».

Стало известно, что мать и тетя девушки долгое время служили в строительном управлении ФСБ. После этого мать работала в управлении одного из районов Москвы. Отец – личный водитель высокопоставленного чиновника.

Башкирова – единственный ребенок в семье и до смертельного ДТП проблем с законом не имела. В этом году она закончила первый курс РАНХиГС по специальности «журналистика».

По словам подозреваемой, в момент аварии она обгоняла попутную машину по левой полосе, но ее якобы ослепило солнце и девушка не заметила семью с тремя детьми. После ДТП у нее началась истерика. По другой версии – в момент наезда на людей девушка отвлеклась на смартфон. На допросе студентка старалась сохранять спокойствие. По словам близких, сейчас девушка мучается кошмарами и почти не ест.

Напомним, что 16 июля на юго-западе Москвы Башкирова, находясь за рулем Mazda, на пешеходом переходе сбила трех малолетних детей, которые переходили дорогу вместе с мамой и бабушкой. Двое детей позже скончались от полученных травм. Суд отправил обвиняемую под домашний арест, однако прокуратура ходатайствует о заключении студентки под стражу.

Ранее «Толк» сообщал, что прокуратура взяла на контроль дорожное ДТП на Алтае, в котором погибли трое. 18 июля в Троицком районе столкнулись Toyota Camry и Hyundai Creta.

ТОЛК

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