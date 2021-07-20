ГОРНЯК22 20.07.2021
Авто

Горняк22: В России предложили платить пенсионерам по 10 тысяч рублей за вакцинацию

Горняк22
11 часов Ago

Вакцины от COVID-19 Фото: zdravalt.ru

Первой стимулировать вакцинацию среди пожилых граждан начала Москва. С 27 апреля пенсионерам начали выдавать сертификат на одну тысячу рублей

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие в 10 тысяч рублей для пенсионеров за прохождение вакцинации от коронавируса, сообщает RT.

Автор инициативы отметил, что хоть в регионах и создают материальные стимулы для вакцинации пожилых граждан, единого материального поощрения на уровне страны до сих пор нет.

«Прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей для пенсионеров за прохождение вакцинации от коронавируса», – написано в обращении.

По мнению депутата, такое пособие может стать значительным стимулом для вакцинации среди пожилых граждан.

Ранее «Толк» сообщал, что за неделю Алтайский край поставил рекорд по заражениям и смертям от коронавируса. По словам главы минздрава, Алтайский край оказался в числе пяти регионов, где ситуация с темпами прироста больных считается наиболее сложной.

ТОЛК

Похожие записи:

Алтапресс: Правила техосмотра автомобилей предложили ужесточить, как и наказания

Алтапресс: Правила техосмотра автомобилей предложили ужесточить, как и наказания

Горняк22
11 часов Ago
Комитет Совфеда по экономической политике направил в правительство РФ собственный план реформирования системы техосмотра транспортных средств, пишет «Коммерсант». Техосмотр Михаил Хаустов Ранее ГИБДД...
Алтапресс: Правила техосмотра автомобилей предложили ужесточить, как и наказания

Алтапресс: Правила техосмотра автомобилей предложили ужесточить, как и наказания

Горняк22
11 часов Ago
Комитет Совфеда по экономической политике направил в правительство РФ собственный план реформирования системы техосмотра транспортных средств, пишет «Коммерсант». Техосмотр Михаил Хаустов Ранее ГИБДД...
Алтапресс: В Барнауле начали разработку более удобной сети автобусных маршрутов

Алтапресс: В Барнауле начали разработку более удобной сети автобусных маршрутов

Горняк22
11 часов Ago
Новую схему движения общественного транспорта начали разрабатывать в Барнауле, сообщили городские власти. Автобус №53 в Барнауле. barnaul.org Контракт заключили с компанией «Центр...
Алтапресс: В Барнауле начали разработку более удобной сети автобусных маршрутов

Алтапресс: В Барнауле начали разработку более удобной сети автобусных маршрутов

Горняк22
11 часов Ago
Новую схему движения общественного транспорта начали разрабатывать в Барнауле, сообщили городские власти. Автобус №53 в Барнауле. barnaul.org Контракт заключили с компанией «Центр...
Алтапресс: В Барнауле запретят парковаться у гаражей на Солнечной поляне

Алтапресс: В Барнауле запретят парковаться у гаражей на Солнечной поляне

Горняк22
11 часов Ago
Барнаульские дорожники установят знаки, запрещающие остановку и стоянку у гаражно-строительного кооператива № 884, предупредили в администрации города. Ул. Солнечная поляна, 26а в Барнауле. Скриншот...
Алтапресс: В Барнауле запретят парковаться у гаражей на Солнечной поляне

Алтапресс: В Барнауле запретят парковаться у гаражей на Солнечной поляне

Горняк22
11 часов Ago
Барнаульские дорожники установят знаки, запрещающие остановку и стоянку у гаражно-строительного кооператива № 884, предупредили в администрации города. Ул. Солнечная поляна, 26а в Барнауле. Скриншот...

Читать по теме:

ВТОПЕ: