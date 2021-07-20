Горняк22: Почти полсотни человек эвакуировали из-за пожара в барнаульской многоэтажки
Пожар Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
На кадрах видно, что в квартире, где находился очаг возгорания, полностью выгорели вещи в одной из комнат. Причины ЧП выясняются
В Барнауле 19 июля произошел пожар в одной из квартир многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Солнечная поляна, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Пожарные эвакуировали людей из задымленного дома: 34 человека покинули здание по лестничным маршам, 14 вывели спасатели. Погибших и пострадавших на месте происшествия нет.
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Площадь возгорания составила около шести квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в алтайском поселке дотла сгорели заброшенные деревянные постройки.