ГОРНЯК22 20.07.2021
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Горняк22: В Бурятии 17-летний подросток умер от перитонита после посещения больницы

Горняк22
11 часов Ago

Больница, операция Фото: Анна Меньшикова

Друг погибшего рассказал, что мать подростка настаивала на госпитализации, но врачи поставили ему три укола и отправили домой

14 июля в Улан-Удэ 17-летний подросток умер от перитонита у себя дома. Накануне он обращался в больницу, но его не госпитализировали, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 12 июля подросток с сильными болями в животе обращался в Детскую республиканскую больницу, но после осмотра врачи отправили его домой. Спустя два дня он скончался. Экспертиза показала, что молодой человек скончался от перитонита – заболевания, которое требует срочной госпитализации и операции.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Врачи, который принимали подростка, отказались давать показания. Следователи изъяли видео, на котором запечатлено, что пальпация живота вызывала у подростка сильную боль.

Ранее «Толк» сообщал, что в Сибири в мусорном баке нашли замороженное тело младенца. Эксперты пока не установили точный возраст девочки.

ТОЛК

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