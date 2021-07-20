ГОРНЯК22 20.07.2021
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Горняк22: Врач объяснил, что нужно делать перед ревакцинацией от коронавируса

Горняк22
11 часов Ago

Вакцинация Фото: pixabay.com

Врач напомнил, что в первые дни после ревакцинации нужно избегать тяжелых физических нагрузок, не посещать сауну, воздержаться от алкоголя и купания

Людям без хронических заболеваний и особых состояний здоровья специальная подготовка к ревакцинации не нужна, но пройти диспансеризацию все-таки стоит, заявил врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус, сообщает радио Sputnik.

«Нужно пройти диспансеризацию, как положено, и сходить ревакцинироваться. Сдавать какие-то специальные анализы или дообследоваться ну нужно», – рассказал он.

При этом, по его словам, если у пациента есть хроническое заболевание, то перед повторной прививкой ему рекомендуется посетить лечащего врача.

Специалист отметил, что после ревакцинации может возникнуть недомогание, повышение температуры, головная боль и слабость. Если температура держится в течение трех и более дней, нужно обратиться к врачу.

Ранее «Толк» сообщал, что в России предложили платить пенсионерам по 10 тысяч рублей за вакцинацию. Первой стимулировать вакцинацию среди пожилых граждан начала Москва.

ТОЛК

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