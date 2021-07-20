Горняк22: Врач назвал условия для создания коллективного иммунитета от штамма «дельта»

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

Вирусолог Сергей Нетесов отметил, что по смертоносности нынешний коронавирус можно сравнить, например, с дифтерией, от которой гибли тысячи человек

Для формирования коллективного иммунитета в отношении штамма коронавируса «дельта» нужно привить более 80% населения, заявил вирусолог и член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, сообщают «Известия».

Врач отметил, что один человек, который инфицирован коронавирусным штаммом «дельта», может заразить пять-шесть человек.

«Поэтому скорость вакцинации населения очень важна. Если мы будем двигаться нынешними темпами и затянем процесс на два-три года, вирус в своей эволюции обгонит нашу вакцину», – подчеркнул эксперт.

Кроме того, специалист отметил, что люди, которые боятся побочных эффектов и отсроченных последствий, должны знать, что от вакцины «Спутник V» нет смертельных случаев.

«Вы все ждете подвоха от вакцины. А от вируса подвох очень простой – смертность 4%. Кроме того, если у вас хронические заболевания, вероятность смерти в два-три раза больше», – добавил врач.

Ранее «Толк» сообщал, что врач перечислила ключевые симптомы коронавируса в третью волну. По ее словам, сейчас врачи проверяют у поступивших пациентов не только легкие, но и остальные органы.

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