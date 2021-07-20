ГОРНЯК22 20.07.2021
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Горняк22: Врач объяснил, может ли прививка от коронавируса оставить шрам

Горняк22
11 часов Ago

Вакцинация Фото: Виталий Барабаш

Антипрививочники ранее начали распространять слухи о том, что после вакцинации на месте прививки у людей появляется шрам, похожий на след от прививки от туберкулеза

Получить шрам от прививки против коронавируса аналогичный шраму от вакцинации против туберкулеза в принципе невозможно, заявил кандидат медицинских наук Сергей Грошев, сообщает «Слово и Дело».

«Вакцину от коронавируса вводят внутримышечно. Кроме того, кровь быстро разносит препарат по организму. А вакцину от туберкулеза вводят внутрикожно, где на месте ее введения в норме развивается иммунный ответ вплоть до образования язвы», – объяснил врач.

По словам эксперта, нельзя полностью исключить случаи появления шрамов от прививки от коронавируса. Но при этом такие случаи означают, что врач ввел вакцину недостаточно глубоко: подкожно, а не внутримышечно. Это действительно может привести к развитию местного воспаления и формированию рубца.

Ранее «Толк» сообщал, что врачи назвали осложнения у переболевших коронавирусом людей. По словам ученых, многие пациенты пожаловались на ухудшение здоровья после выписки из больницы.

ТОЛК

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