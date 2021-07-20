ГОРНЯК22 20.07.2021
Авто

Горняк22: Утренние туманы и около +26 градусов ожидается 20 июля в Алтайском крае

Горняк22
11 часов Ago

Город. Погода. Лето Фото: Виталий Барабаш

30-градусная жара возвращается в регион на этой неделе – с каждым днем столбики термометров будут подниматься все выше

Днем 20 июля температура воздуха в Алтайском крае составит +24…+29 градусов. В южных и восточных районах возможны небольшие дожди с грозами. Утром местами опустится туман. Ветер подует северо-восточный, со скоростью 2-7 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле во вторник потеплеет до +25…+27 градусов. В этот день в краевом центре преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

ТОЛК

Похожие записи:

Алтапресс: Правила техосмотра автомобилей предложили ужесточить, как и наказания

Алтапресс: Правила техосмотра автомобилей предложили ужесточить, как и наказания

Горняк22
11 часов Ago
Комитет Совфеда по экономической политике направил в правительство РФ собственный план реформирования системы техосмотра транспортных средств, пишет «Коммерсант». Техосмотр Михаил Хаустов Ранее ГИБДД...
Алтапресс: Правила техосмотра автомобилей предложили ужесточить, как и наказания

Алтапресс: Правила техосмотра автомобилей предложили ужесточить, как и наказания

Горняк22
11 часов Ago
Комитет Совфеда по экономической политике направил в правительство РФ собственный план реформирования системы техосмотра транспортных средств, пишет «Коммерсант». Техосмотр Михаил Хаустов Ранее ГИБДД...
Алтапресс: В Барнауле начали разработку более удобной сети автобусных маршрутов

Алтапресс: В Барнауле начали разработку более удобной сети автобусных маршрутов

Горняк22
11 часов Ago
Новую схему движения общественного транспорта начали разрабатывать в Барнауле, сообщили городские власти. Автобус №53 в Барнауле. barnaul.org Контракт заключили с компанией «Центр...
Алтапресс: В Барнауле начали разработку более удобной сети автобусных маршрутов

Алтапресс: В Барнауле начали разработку более удобной сети автобусных маршрутов

Горняк22
11 часов Ago
Новую схему движения общественного транспорта начали разрабатывать в Барнауле, сообщили городские власти. Автобус №53 в Барнауле. barnaul.org Контракт заключили с компанией «Центр...
Алтапресс: В Барнауле запретят парковаться у гаражей на Солнечной поляне

Алтапресс: В Барнауле запретят парковаться у гаражей на Солнечной поляне

Горняк22
11 часов Ago
Барнаульские дорожники установят знаки, запрещающие остановку и стоянку у гаражно-строительного кооператива № 884, предупредили в администрации города. Ул. Солнечная поляна, 26а в Барнауле. Скриншот...
Алтапресс: В Барнауле запретят парковаться у гаражей на Солнечной поляне

Алтапресс: В Барнауле запретят парковаться у гаражей на Солнечной поляне

Горняк22
11 часов Ago
Барнаульские дорожники установят знаки, запрещающие остановку и стоянку у гаражно-строительного кооператива № 884, предупредили в администрации города. Ул. Солнечная поляна, 26а в Барнауле. Скриншот...

Читать по теме:

ВТОПЕ: