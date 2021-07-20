Горняк22: «Азиатский медведь». Кто такой Мурод Хантураев, погибший в ДТП

Боец ММА Мурод Хантураев Фото: instagram.com/kxanturaev/

Чемпион мира по смешанным единоборствам, вице-президент Федерации ММА Узбекистана погиб в автокатастрофе в Ташкентской области

19 июля в ДТП погиб Мурод Хантураев, боец ММА, известный миру как «азиатский медведь». Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на УВД Ташкентской области.

20 июля, 6:18

Астрологи посоветовали, как защитить свою энергию от энергетических сдвигов

Энергетические сдвиги могут провоцировать людей быть чувствительными, восприимчивыми, иными словами – эмоционально нестабильными

Трагедия произошла в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Спортсмен был за рулем BMW X5. Автомобиль столкнулся с Lacetti и вылетел на огромной скорости с трассы. Мурод Хантураев скончался на месте, пассажира, который находился в его машине, доставили в больницу.

В начале июля Муроду Хантураеву исполнилось 34 года. Спортсмен начал профессиональную карьеру бойца в 2013 году, сообщает Life.Он провёл 12 боев, в 10 из которых одержал победу.

В конце 2018 года на спортсмена напали. Из-за травм он не участвовал в боях. Однако в сентябре 2019 года Мурод Хантураев вернулся на ринг в рамках VIII Открытого чемпионата Азии. Там он за 25 секунд отправил в нокаут российского спортсмена Евгения Мякинкина.

С 2019 года был вице-президентом Федерации ММА Узбекистана.

Мурод Хантураев – чемпион Азии по универсальному бою, чемпион Узбекистана по дзюдо, а также чемпион мира по муай-таю и рукопашному бою. В активе спортсмена – мировой рекорд по преодолению препятствий.

ТОЛК