ГОРНЯК22 20.07.2021
Авто

Горняк22: В Барнауле решили полностью переделать схему движения общественного транспорта

Горняк22
11 часов Ago

Общественный транспорт в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

Сейчас разработчик уже приступил к проекту, который будет готов к концу февраля 2022 года. Однако пока неизвестно, будет схема применена в Барнауле или нет

В Барнауле решили разработать новую схему движения общественного транспорта – удобную как для пассажиров, так и для перевозчиков, сообщает пресс-центр администрации города. Мэрия уже заключила контракт с компанией «Центр Экономики Инфраструктуры», которая займется созданием новой маршрутной сети.

Так, разработчик соберет и проанализирует данные о состоянии транспортного обслуживания в городе, в том числе с помощью мобильных операторов, а также изучит интенсивность автомобильных потоков. Кроме того, компания проведет опрос среди пользователей, чтобы понять, какие проблемы есть в пользовании общественным транспортом.

Сейчас подрядчик уже начал сбор данных и установку оборудования для получения информации о транспортной сети. Новая схема транспортного движения должны быть готова до конца февраля 2022 года.

После этого в мэрии вместе с общественниками и экспертами рассмотрят новый проект.

Ранее сообщалось, что активисты обратился к краевым властям с просьбой проанализировать водительские кадры перед покупкой новых автобусов.

ТОЛК

Похожие записи:

Алтапресс: Правила техосмотра автомобилей предложили ужесточить, как и наказания

Алтапресс: Правила техосмотра автомобилей предложили ужесточить, как и наказания

Горняк22
11 часов Ago
Комитет Совфеда по экономической политике направил в правительство РФ собственный план реформирования системы техосмотра транспортных средств, пишет «Коммерсант». Техосмотр Михаил Хаустов Ранее ГИБДД...
Алтапресс: Правила техосмотра автомобилей предложили ужесточить, как и наказания

Алтапресс: Правила техосмотра автомобилей предложили ужесточить, как и наказания

Горняк22
11 часов Ago
Комитет Совфеда по экономической политике направил в правительство РФ собственный план реформирования системы техосмотра транспортных средств, пишет «Коммерсант». Техосмотр Михаил Хаустов Ранее ГИБДД...
Алтапресс: В Барнауле начали разработку более удобной сети автобусных маршрутов

Алтапресс: В Барнауле начали разработку более удобной сети автобусных маршрутов

Горняк22
11 часов Ago
Новую схему движения общественного транспорта начали разрабатывать в Барнауле, сообщили городские власти. Автобус №53 в Барнауле. barnaul.org Контракт заключили с компанией «Центр...
Алтапресс: В Барнауле начали разработку более удобной сети автобусных маршрутов

Алтапресс: В Барнауле начали разработку более удобной сети автобусных маршрутов

Горняк22
11 часов Ago
Новую схему движения общественного транспорта начали разрабатывать в Барнауле, сообщили городские власти. Автобус №53 в Барнауле. barnaul.org Контракт заключили с компанией «Центр...
Алтапресс: В Барнауле запретят парковаться у гаражей на Солнечной поляне

Алтапресс: В Барнауле запретят парковаться у гаражей на Солнечной поляне

Горняк22
11 часов Ago
Барнаульские дорожники установят знаки, запрещающие остановку и стоянку у гаражно-строительного кооператива № 884, предупредили в администрации города. Ул. Солнечная поляна, 26а в Барнауле. Скриншот...
Алтапресс: В Барнауле запретят парковаться у гаражей на Солнечной поляне

Алтапресс: В Барнауле запретят парковаться у гаражей на Солнечной поляне

Горняк22
11 часов Ago
Барнаульские дорожники установят знаки, запрещающие остановку и стоянку у гаражно-строительного кооператива № 884, предупредили в администрации города. Ул. Солнечная поляна, 26а в Барнауле. Скриншот...

Читать по теме:

ВТОПЕ: