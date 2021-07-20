ГОРНЯК22 20.07.2021
Авто

Горняк22: Мужчина пропал после опрокидывания лодки на алтайской реке Бия

Горняк22
11 часов Ago

Лодка. Спасатели Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

В лодке находилось два человека — несовершеннолетний сын и отец. Подростку удалось спастись, поиски отца сейчас продолжаются

Утром 18 июля на реке Бия в Турочакском районе Республики Алтай опрокинулась моторная лодка, в которой находились двое – отец и сын. Один человек пропал без вести, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Проплывавший мимо рыбак помог 14-летнему подростку выбраться из воды, 42-летнего отца до сих пор не нашли. Спасатели уже обследовали 20 км акватории и береговой линии. Пока поисковые работы не дали результатов, спасатели продолжают искать пропавшего.

Ранее сообщалось, что в Приморье нашли тела пропавших во время прогулки на лодке супругов. Они были обнаружены недалеко от места, где ранее нашли их трехлетнего сына, – живого, но с переохлаждением.

ТОЛК

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