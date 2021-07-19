Горняк22: ОНФ в Барнауле добивается очистки безымянного озера с дикими утками

Безымянное озеро рядом с парком "Юбилейный" в Барнауле Фото: @onf_22

Озеро расположено рядом с новостройками, которые прославились благодаря скандальной истории с точечной застройкой – в районе улиц Малахова и Гущина

Безымянное естественное озеро в Барнауле, куда все еще прилетают дикие утки, превращается в незаконную свалку. Озеро расположено в районе с домами на Гущина 150/2, 150/3 и 150/4 и Малахова,34а, напротив парка «Юбилейный», сообщает пресс-служба ОНФ в Алтайском крае.

По поводу уборки и очистки озера общественники обращались в Алтайскую межрайонную природоохранную прокуратуру, а также в минприроды региона, в администрацию Барнаула. В минприроды края ОНФ ответили, что права на участок с озером никому не принадлежат, а значит, уборку производить должен муниципалитет. В будущем здесь планируется строительство парка развлечений и отдыха.

Безымянное озеро рядом с парком «Юбилейный» в Барнауле Фото: @onf_22

6 июля администрация Ленинского района при участии студентов организовала здесь экологический субботник, однако крупногабаритный мусор все еще плавает в воде, рассказал Алесей Грибков, модератор тематической площадки ОНФ «Экология в Алтайском крае». Сейчас общественники обратились в администрацию города с просьбой убрать озеро целиком.

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