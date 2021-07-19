Горняк22: Пробка собралась на трассе Барнаул — Бийск из-за смертельного ДТП

Авария на трассе Барнаул-Бийск Фото: Инцидент Барнаул

Очевидцы сообщают, что из-за аварии и работы экстренных служб на и без того загруженной трассе собралась пробка. Количество погибших пока не известно

Очевидцы сообщают о страшном ДТП на трассе от Барнаула до Бийска в районе Троицкого. Об этом пишут сразу несколько пабликов и Telegram-каналов. Столкновение произошло между автомобилями Hyundai Creta

и Toyota Camry.

По словам очевидцев, ДТП, скорее всего лобовое, произошло утром. Одна машина полностью всмятку, тела людей из автомобиля выбросило прямо на проезжую часть, второй участник улетел в кювет. Проезжающие мимо рассказали, что погибших трое или более человек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Инцидент Барнаул (@incident22)

На месте работают спасательные службы, скорая, полиция.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости События Барнаул (@barnaul.insta)

«При мне с Камри выносили три трупа», – пишут очевидцы.

«Что вы хотите? Бийская трасса – это дорога смерти. Движение в две полосы, а многие еще торопятся улететь навстречу смерти. Жаль, что с собой они уносят жизни ни в чем не повинных людей».

ТОЛК