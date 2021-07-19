Горняк22: Из-за нехватки корма медведи терроризируют жителей Сибири

Медведь

В это лето медведи все чаще выходят из томских лесов к поселениям людей – они нападают на домашний скот, разоряют ульи. Специалисты говорят, что их выгоняет из тайги голод

Жители Томской области все чаще стали видеть следы медведей у населенных пунктов, а также жалуются, что животные нападают на скот, разоряют ульи, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Томский департамент охотничьего и рыбного хозяйства в июле выдал уже восемь разрешений на отстрел медведей.

Медведей видели в Колпашевском и Верхнекетском районе – там один из медведей задавил овец, другой – напал на корову. Следы косолапых видели не только у населенных пунктов, но и у Белоярского газоконденсатного месторождения, у карьера по добыче красной глины и у поселка, где живут вахтовики, работающие в леспромхозе «Тегульдетский».

Медведей из тайги гонит нехватка корма, а также огромное количество гнуса, а еще в населенных пунктах, где живут люди, зверей привлекают свалки бытовых отходов.

ТОЛК