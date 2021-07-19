Горняк22: Жителей Алтая предупредили о возможном падении обломков ракеты «Протон-М»

Ракетоноситель "Протон-М". Байконур Фото: roscosmos.ru

На космодроме Байконур завершается подготовка к старту ракеты-носителя, который доставит на МКС специальный лабораторный модуль

21 июля на космодроме Байконур состоится старт ракеты-носителя «Протон-М» с лабораторным модулем «Наука», сообщает сайт Роскосмоса.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» – это компонент российского сегмента МКС. Модуль создали для программы научных экспериментов.

Старт ракеты запланирован на 22.58 21 июля. В связи с этим управление ГОЧС и ПБ по Республике Алтай предупредило жителей Улаганского и Турочакского районов о возможном падении частей ракетоносителя.

Жителей региона просят быть предельно внимательными и не выходить за пределы населенного пункта, а также не заходить в леса. Обо всех фактах падения фрагментов ракеты людей просят сообщать в письменном виде в администрацию поселения. А в случае ЧП – звонить по номеру 112.

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