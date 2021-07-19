Горняк22: Участковый обнаружил у бийчанина на даче заросли конопли

Конопля Фото: МУ МВД России "Бийское"

Бийчанин признался, что кустики растения выращивал для личных целей, теперь он может получить за такие посадки до двух лет лишения свободы

Проводя плановый профилактический осмотр в одном из садоводств Бийска, участковый уполномоченный обнаружил на даче у 44-летнего горожанина плантацию конопли, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Бийское».

Дачник выращивал запрещенное растение в собственной теплице.

В беседе с участковым он сознался, что кустики конопли выращивал для собственного употребления. В отношении дачника правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 231 УК РФ. За незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, ему может грозить срок до двух лет лишения свободы.

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