Горняк22: Россельхознадзор заявил, что более половины консервов из сайры поддельные

Консервы Фото: Фото: pixabay.com

Чаще всего вместо сайры в консервы добавляют более дешевые виды рыб, кроме того, многие производители выпускают этот вид продукции с нарушениями

Россельхознадзор при анализе электронных данных системы «Меркурий» обнаружил, что производство консервов из сайры наполовину фальсифицированное, сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Доброфлот».

Так, по оценке специалистов, в России подделывают 54% консервов, это почти 1.4 млн банок в месяц.

Консервы делают из более дешевых видов рыбы – об этом говорят данные «Меркурия», где указывается сырье для продукции. Также нарушаются технологические нормы изготовления консервов. В связи с тем, что подделка сайры стала массовой, Россельхознадзор начал лабораторные проверки продукции.

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