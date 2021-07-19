Горняк22: Когда Курбан-байрам в 2021 году и почему в разных странах он в разное время

Мечеть. Ислам. Ночь Фото: Mario Vogelsteller с сайта Pixabay

В России Курбан-байрам 2021 отмечают с вечера 19 июля по 23 июля – сразу пять дней. Название переводится как «праздник жертвоприношения»

Курбан-байрам – это тюркское название одного из самых важных для мусульман праздника, Ид аль-Адха – его арабский вариант. Его отмечают по лунному календарю в десятый день месяца зуль-хиджа, пишет РИА «Новости». При этом в разных странах даты Курбан-байрама могут отличаться.

В праздник жертвоприношения мусульманам рекомендуется по возможности, соблюдая определенный молитвенный ритуал, принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину.

Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть – родственникам и знакомым, последняя треть остается в семье.

В 2021 году в нескольких российских регионах объявили выходные по случаю Курбан-байрама. При этом празднование во многих городах пройдет «по образцу» прошлого года – молитвы пройдут в онлайн-режиме, а не в мечетях, а отмечать мусульмане будут дома, уточняет «Российская газета».

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