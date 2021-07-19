Горняк22: В Барнауле задерживают вылет нескольких самолетов в Москву

Самолет Фото: pixabay.com

На город утром 19 июля опустился сильный туман. При таких погодных условиях авиарейсы зачастую откладывают и переносят до улучшения ситуации

В Барнаульском аэропорту задерживают вылет четырех авиарейсов, которые должны утром 19 июля вылететь в Москву. Об этом говорится в расписании воздушной гавани. Так, три самолета должны прибыть в Домодедово и еще один – в Шереметьево.

Первый из них должен был вылететь в 6.25, последний – в 10.00.

Причиной тому мог стать сильный туман, который утром окутал район аэропорта.

Синоптики предупреждали, что утром 19 июля в отдельных районах утром будет наблюдаться сильный туман.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на десять часов задержали рейс S7, который должен вылететь в Москву.

ТОЛК