Горняк22: В Барнауле дерево упало на припаркованный у дома автомобиль

Упавшее дерево Фото: Инцидент Барнаул

Пока не ясно, что послужило причиной падения тополя – возможно дерево упало под тяжестью дождя или из-за порывов ветра накануне

Автомобиль оказался погребенным под стволом и кроной дерева во дворе дома №17 по улице Кащеевой в Барнауле. О происшествии сообщили очевидцы и опубликовали фото в группе «Инцидент Барнаул».

О повреждениях автомобиля не сообщается. Известно, что у тополей, которыми в большинстве своем стихийно засажен Барнаул, довольно хрупкая древесина, она может гнить изнутри, поэтому они считаются аварийными.

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