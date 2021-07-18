Горняк22: В Рубцовске водитель погиб, влетев на большой скорости в стену магазина

ДТП в Рубцовске Фото: Инцидент Рубцовск

Из-за попавшего в яму колеса, машину отбросило, водитель не сумел справиться с управлением. Есть вероятность, что выбоина на дороге повредила подвеску автомобиля

Утром 17 июля на пересечении улицы Пролетарской и переулка Гражданского в Рубцовске водитель микроавтобуса на скорости влетел в угол магазина «Мария Ра», сообщает группа «Инцидент Рубцовск».

Автомобиль влетел в ямку на дороге, его откинуло прямо в стену магазина, рассказали очевидцы. Водитель от полученных травм скончался на месте.

Рубцовчане пишут, что состояние дорог в городе оставляет желать лучшего, однако, в обстоятельствах ДТП еще нужно разбираться – вряд ли бы такое могло случиться, если бы человек был пристегнут и двигался со скоростью 60 км/час.

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