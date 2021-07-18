Горняк22: На развязке перед Барнаулом Toyota Probox влетела в дорожное ограждение
Дорога. Движение. Пробка Фото: pixabay.com
Барнаульцы обсуждают ДТП, случившееся на выезде из города – они считают, что участники движения «не соблюдали элементарной дистанции», положенной в таких ситуациях
В Барнауле днем 17 июля на транспортной развязке перед городом автомобиль Toyota Probox влетел в ограждение, разделяющее полосы движения. Вторым участником ДТП стал КАМАЗ. Видео с места инцидента публикует аккаунт «Барнаул 22».
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Очевидцы сообщают, что «один решил повернуть там, где нельзя, а второй не успел его объехать». Под публикацией с места происшествия развернулась настоящая дискуссия, кто прав и виноват в этом ДТП.
Барнаульцы считают, что «грузовым машинам вообще нельзя ездить по левой стороне».
«Зачем КАМАЗ ехал по крайней левой полосе, когда там три полосы и крайняя левая для поворота налево?»
«По ПДД им запрещено двигаться по левой полосе, если только для опережения они могут туда выехать. А смотришь по городу они летают и даже не знают об этом похоже. Конечно, виноват камазист, а не Пробокс», – считают комментаторы.