Горняк22: В Горном Алтае мотоциклист сбил туристку из Новосибирска

Место происшествия. Пешеходный переход в Республике Алтай Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

Женщина правильно переходила Чуйский тракт по нерегулируемому пешеходному переходу, а мотоциклист, по данным полиции, был трезвым

В Майме 35-летний житель Алтайского края на мотоцикле Suzuki сбил переходившую Чуйский тракт по пешеходному переходу 47-летнюю туристку из Новосибирска.

Женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в медучреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

Также известно, что после освидетельствования, мотоциклист оказался трезвым. Полиция республики устанавливает обстоятельства происшествия.

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