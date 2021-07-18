Горняк22: Как красиво поздравить с Днем металлурга 2021 в стихах, прозе и СМС

Цветы. Погода. Лето Фото: Виталий Барабаш

В воскресенье, 18 июля 2021 в России отмечают День металлурга. В праздник «Толк» подготовил подборку поздравлений с Днем металлурга в прозе, СМС и стихах

Как поздравить с Днем металлурга в стихах

«Металлург» звучит красиво,

Это гордость всей страны.

В этом слове много силы.

Металлурги, вы сильны.

Уступают вашей мощи

Все профессии другие.

Вы — надежда, вы — опора.

Счастья в День металлургии!

День мужчин таких суровых,

Праздник стали и огня

Металлурги отмечают,

Как огромная семья.

Пусть здоровье ваше будет

Крепче всех железных руд,

Пусть достойною оплатой

Радует нелегкий труд!

С уважением, с восхищением,

Поздравляем с вашим днём!

Металлурги — это сила,

Тонус ваш всегда стальной.

Будьте счастливы, здоровы,

Всех вам благ, зарплат больших,

И всегда, во всём подъёма,

Дел великих, трудовых!

Как поздравить в День металлурга 2021 в прозе

С Днем металлурга! Успехов в достижении поставленных целей, здоровья, семейного благополучия, счастья, праздничного настроения, творческих и личных удач, душевного равновесия. Пусть металл течет рекой, накал пламенного огня сопровождает любовь, а твердость духа, красота и слаженность присутствуют в ежедневной работе. Низкий поклон и гордость за тяжелый и важный труд!

Уважаемые металлурги! Примите самые теплые и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем металлурга! Желаем вам сплава мужества, трудолюбия и искусства в вашей нелегкой профессии, вы — победители огня и металла — достойные продолжатели лучших традиций наших предков. Всем работникам отрасли счастья, здоровья и оптимизма!

Как поздравить с Днем металлурга 2021 в СМС

Металлургов поздравляем

С профессиональным днем.

Труд нелегкий восхваляем

И удач желаем в нём!

Металлурги! Мы вас поздравляем

С этим важным праздничным днем

Долгих лет и здоровья желаем,

Побеждать над металлом, огнем.

Поздравляю, металлурги!

Счастья и успехов вам,

Мы виват кричим сегодня

Все прекрасным мастерам.

Источник

ТОЛК