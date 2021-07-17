Горняк22: На Алтае пьяная пенсионерка устроила в своем доме поножовщину
Нож Фото: pixabay.com
Женщина уже призналась в преступлении. Теперь ей грозит реальный срок заключения. В скором времени решение по делу вынесет суд
В Алтайском крае завершили расследование дела об убийстве пенсионерки из Камня-на-Оби, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Так, вечером в начале мая 2021 года 71-летняя женщина гостила у своей знакомой в квартире в Камне-на-Оби. Женщины распивали алкоголь. В ходе застолья они поссорились, и хозяйка дома ударила ножом подругу в область бедра, повредив артерию.
Пострадавшую госпитализировали в больницу, однако она скончалась от потери крови.
В ходе расследования 61-летняя обвиняемая признала свою вину. Теперь дело рассмотрит суд.
Ранее сообщалось, что житель алтайского села задушил своего собутыльника.