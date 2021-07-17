Горняк22: В трех регионах России объявили выходные из-за Курбан-байрама

Курбан-байрам Фото: pixabay.com

В честь празднования Курбан-байрама мусульмане по возможности должны принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину

В Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии устроили выходные в дни празднования Курбан-байрама, сообщает «РИА Новости».

«Принято решение в связи с празднованием Курбан-байрама объявить нерабочими днями 19 и 20 июля», – заявили в пресс-службе главы Дагестана.

Жители Кабардино-Балкарии будут отдыхать только 20 июля, в первый день празднования Курбан-байрама. В Ингушетии объявили выходными днями 20 и 21 июля.

Праздник Курбан-байрам – один из главных мусульманских праздников. В этом году он отмечается 20 июля. Всего праздник продолжается три дня.

Ранее «Толк» сообщал, что в 2020 году праздник Ураза-байрам барнаульские мусульмане отметили дома из-за коронавируса.

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