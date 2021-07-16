Горняк22: Почти 400 тысяч детей в Алтайском крае получат «путинские» выплаты к школе

Дети Фото: pixabay.com

Под выплату подпадают дети, которым исполнится шесть лет не позднее 1 сентября этого года, независимо от того, пойдут они в этом году в школу или нет

ПФР с 15 июля начал принимать заявления на единовременную выплату на детей от 6 до 18 лет, сообщает пресс-служба правительства края. Также на выплату претендуют россияне с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, если они обучаются по школьным программам. В Алтайском крае ее получат более 369 тысяч детей.

В ведомстве пояснили, что большинство заявлений портал «Госуслуги» формирует автоматически – родителям останется лишь проверить данные и подтвердить отправку заявления.

Однако те, кто не получил уведомление, могут с 15 июля самостоятельно заполнить его на портале в своем личном кабинете. Также соответствующее заявление можно подать во всех клиентских службах Пенсионного фонда до конца октября.

Заявление будут рассматривать в течение пяти рабочих дней, в отдельных случаях – десяти. Данная выплата необязательно должна начисляться на карту «Мир» – для единовременной выплаты подойдет любая карта.

Ранее сообщалось, что россияне получат уведомления о единовременной выплате в 10 тыс. рублей.

ТОЛК