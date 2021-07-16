Горняк22: В Алтайском крае четырёхлетнего мальчика убило столбом качели

Качели Фото: pixabay.com

Качелю, на которой погиб маленький мальчик, установил во дворе местный житель. Прокуратура взяла расследование дела под свой контроль

14 июля в Первомайском районе Алтайского края четырехлетний мальчик погиб на самодельных качелях во дворе доме, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Стало известно, что мальчики четырех и 11 лет качались во дворе на качелях. Во время раскачки конструкции деревянный столб, на котором были закреплены канаты, наклонился и упал набок, придавив четырехлетнего мальчика. Ребенок от полученных травм скончался на месте.

Следователи возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура Первомайского района поставила расследование дела на контроль.

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