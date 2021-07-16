ГОРНЯК22 16.07.2021
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Горняк22: Эксперты выяснили, кому в Барнауле готовы платить зарплату в 100 тысяч рублей

Горняк22
14 часов Ago

Рубли Фото: pixabay.com

Аналитики выяснили, что июле большую зарплату чаще остальных готовы платить менеджерам по продажам, инженерам, программистам и врачам

В Барнауле самую высокую зарплату готовы платить врачу-урологу. Работодатель предлагает кандидату от 100 до 120 тысяч рублей в месяц. Об этом стало известно из исследования SuperJob.

Одной их самых высокооплачиваемых вакансий также стала должность старшего оператора по продаже услуг бизнесу в банке. Будущему сотруднику готовы платить 80 тысяч рублей в месяц. На третьем месте оказалась позиция руководителя отдела продаж в крупной компании-грузоперевозчике с заработной платой в 68 тысяч рублей.

Инженер-теплотехник и оптометрист – специалист в салоне оптики – могут получать в столице Алтайского края зарплату в 50 тысяч рублей в месяц.

Ранее «Толк» сообщал, что каждый шестой житель Алтайского края живет за чертой бедности. Эксперты оценили их доходы в менее половины от минимального размера оплаты труда.

ТОЛК

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