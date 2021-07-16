ГОРНЯК22 16.07.2021
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Горняк22: В России объяснили правила отстранения от работы непривитых сотрудников

Горняк22
14 часов Ago

Офис Фото: pixabay.com

По закону об иммунопрофилактике инфекционных болезней отказ от прививок может стать причиной отказа при приеме на работу или отстранения от нее

Сотрудники, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса и не имеют противопоказаний к прививке, могут быть отстранены без сохранения зарплаты, заявили в Роструде, сообщают «Известия».

В ведомстве напомнили, что по статье 76 ТК РФ работника могут отстранить не только в случаях, указанных в Трудовом кодексе и федеральных законах, но и по иным нормативным правовым актам. Дата отстранения зависит от сроков проведения вакцинации в регионе.

«Перевод на удаленный режим работы не является альтернативой отстранению. Работники на удаленке тоже должны пройти вакцинацию. При отстранении от работы работник может вернуться обратно только после окончания пандемии», – подчеркнули представители ведомства.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае нагрузка на скорую помощь достигла максимума. В Минздраве и Роспотребнадзоре надеются, что в ближайшие недели заболеваемость коронавирусом достигнет пика и пойдет на спад.

ТОЛК

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