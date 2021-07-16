Горняк22: Бийские чиновники решили прикупить новый внедорожник

Нива Фото: fonstola.ru

Для кого предназначен автомобиль, в документации не указано. Однако известно, что машину нужно доставить к зданию МЧС

Мэрия Бийска объявила тендер на закупку автомобиля «Нива» не ранее 2021 года выпуска, сообщает ИА «Банкфакс».

Согласно госзакупкам, автомобиль должен быть полноприводным, с механической коробкой передач и бензиновым двигателем. Кроме того, он должен быть в белом цвете, чтобы возможно было нанести на него специальные опознавательные знаки.

При этом доставить машину нужно по адресу: ул. Репина, 5, где располагаются муниципальное управление по делам ГО и ЧС и пожарной безопасности, а также единая диспетчерская служба.

Начальная стоимость закупки составляет 695,3 тыс. рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 июля. Сама процедура состоится 21 июля.

Ранее сообщалось, что алтайские ученые решили купить люксовый внедорожник.

ТОЛК