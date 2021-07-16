ГОРНЯК22 16.07.2021
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Горняк22: В Волгограде шестилетний мальчик ушел из дома с крупной суммой денег в кармане

Горняк22
14 часов Ago

Мальчик и 275 тысяч рублей Фото: МВД по Волгоградской области

По словам мальчика, он взял деньги, чтобы купить себе игрушку. Полицейские в полном объеме вернули средства семье мальчика

В Волгограде шестилетний мальчик взял из дома 275 тысяч рублей, чтобы купить игрушку в магазине, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Одинокого ребёнка с пачкой денежных купюр в кармане на автобусной остановке заметил полицейский. Сотрудник принял решение забрать мальчика в отделение. В полиции выяснили, что ребёнок живёт с бабушкой-опекуном и старшими братом и сестрой.

Бабушка рассказала, что утром, пока она была на кухне, внук ушел из дома и взял 275 тысяч рублей, которые семья копила на ремонт. Отсутствие ребёнка женщина заметила только тогда, когда к ней пришли полицейские.

В настоящее время ребенка вернули в семью, с ним работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее «Толк» сообщал, что восьмилетняя россиянка стала самой юной выпускницей 11 класса. Сейчас она говорится к поступлению в вуз.

ТОЛК

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