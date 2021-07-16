ГОРНЯК22 16.07.2021
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Горняк22: Моргенштерн и Алена Швец стали самыми популярными российскими музыкантами

Горняк22
14 часов Ago

Моргенштерн Фото: кадр из youtube.com

Стриминговый сервис Spotify проанализировал интересы русских слушателей в честь годовщины своего официального запуска в стране

Рэпер Моргенштерн, певица Алена Швец и группа BTS стали самыми прослушиваемыми исполнителями в России по версии Spotify, сообщает ТАСС

«Топ сольных исполнителей по-прежнему представляют рэперы из России, Казахстана и Беларуси – Моргенштерн, ЛСП, Макс Корж, Скриптонит, kizaru, Boulevard Depo, Pharaon», – рассказали в пресс-службе сервиса

Представитель Spotify также отметили, что, помимо рэпа, у русских слушателей есть интерес к рок-музыке. В рейтинг популярных групп также попали «Король и Шут», «Пошлая Молли», «Порнофильмы», «Кино» и «Нервы».

Самой популярной исполнительницей стала Алена Швец. По прослушиваниям в России она обошла Билли Айлиш и Ариану Гранде. Земфира, Дора и Zivert также оказались в десятке самых популярных певиц.

Ранее «Толк» сообщал, что Швец, Кока и Дора стали самыми прослушиваемыми русскими певицами. Самой популярной иностранной звездой стала Билли Айлиш.

ТОЛК

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