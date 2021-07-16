ГОРНЯК22 16.07.2021
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Горняк22: Умер больной коронавирусом актер и музыкант Петр Мамонов

Горняк22
14 часов Ago

Петр Мамонов Фото: instagram.com/petr_mamonov_life/

В последние дни его состояние стало ухудшаться. Врачи не смогли вывести артиста из искусственной комы, он находился под аппаратом ИВЛ

В московской больнице скончался актер и режиссер Петр Мамонов. Об этом говорится на его странице в facebook. Ему было 70 лет.

«Сегодня 15 июля скончался Пётр Николаевич Мамонов. Вечная память», – говорится в сообщении.

Мамонов заболел коронавирус около двух недель назад. Его госпитализировали в больницу в Коммунарке – он находился в реанимации на ИВЛ.

15 июля супруга артиста сообщила, что его состояние ухудшилось, и пока его не могут вывести из искусственной комы.

Мамонов собрал андеграундную группу «Звуки Му». Известен по фильмам Павла Лунгина «Царь» и «Остров». Работа в последнем принесла ему множество наград, в том числе российские премии «Ника» и «Золотой орел».

Ранее жена Петра Мамонова рассказала, что актера не могут вывести из комы.

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