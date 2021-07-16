Горняк22: Алтайский край может стать пилотным регионом по борьбе с глобальным потеплением

Алтайский край. Стела Фото: Анна Меньшикова

Регион уже приступил к разработке способов, как адаптироваться к глобальным климатически изменениям и решить проблему парниковых выбросов в атмосферу

Власти Алтайского края обратились в правительство РФ с просьбой включить край в список пилотных регионов, где будут разрабатываться механизмы адаптации к глобальным изменениям климата. Этот вопрос обсуждался в правительстве региона, сообщает пресс-служба края.

Эта проблема сейчас одна из самых острых в мире, и регион уже начал с ней бороться. Так, с 2009 года в крае реализуется проект по сокращению выбросов в атмосферу за счет посадки лесов. Также изучаются новые способы землепользования.

В правительстве считают, что в Алтайском крае наиболее благополучная ситуация для того, чтобы изучать этот вопрос.

«Если наша заявка будет одобрена, то опыт Алтайского края в дальнейшем будет распространен на другие регионы. Кроме того, это в дальнейшем будет способствовать привлечению в регион дополнительных инвестиций», – сказал глава региона Виктор Томенко.

Сейчас из российских регионов пилотный проект по адаптации к изменениям климата реализует Сахалинская область. Алтай в этом вопросу также шагнул далеко вперед – в апреле 2021 года в рамках международной конференции на базе АлтГТУ прошла первая в России пилотная сделка по компенсации углеродного следа бизнеса путем приобретения углеродных единиц в лесах Алтая. Власти считают, что углерод – это валюта 21 века.

В регионе решили подготовить соответствующую дорожную карту и представить ее в Правительство РФ. Также в крае будет создан алтайский банк данных углеродных единиц.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае высадят 10 тысяч га леса для борьбы с глобальным потеплением.

ТОЛК