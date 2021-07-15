Горняк22: Томенко осенью проведет прямую линию с жителям Алтайского края

Виктор Томенко. Выставка Фото: Виталий Барабаш

Проводить мероприятия такого формата губернаторам во время своей прямой линии посоветовал президент России Владимир Путин

Губернатор Алтайского края проведет прямую линию с жителями Алтайского края подобно президенту Владимиру Путину. Как сообщил «Толку» пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев, это произойдет осенью.

По его словам, сейчас идет работа над форматом мероприятия.

Вероятнее всего, прямая линия пройдет после масштабных парламентских выборов, которые состоятся в сентябре.

Проводить прямые линии с жителями регионов губернаторам 30 июня посоветовал президент Владимир Путин, который практикует такой формат в течение многих лет. По мнению главы государства, общение с гражданами и ответы им на прямые вопросы всегда полезно:

«Люди не только имеют возможность задать вопросы первому лицу государства или региона, но еще и происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан».

Это, считает Путин, позволяет скорректировать действия в социальной политике, здравоохранении, жилищном строительстве.

ТОЛК