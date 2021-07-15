Горняк22: Вакцинированные от ковид жители Алтайского края крайне редко попадают в больницы

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

Привитые от коронавируса граждане чаще всего «подхватывают» инфекцию после первой вакцины, когда иммунитет еще не успел выработаться. Большинство переносят заболевание легко

Показатель госпитализаций среди вакцинированных граждан в Алтайском крае «крайне низкий», сообщил 14 июля на онлайн-конференции министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Сейчас есть данные примерно об 1 тыс. привитых пациентов, заболевших коронавирусом после вакцинации. Всего на данный момент вакцинировали 405 тыс. человек.

14 июля, 15:19

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Дмитрий Попов заявил, что для отдельных профессий такое решение будет «справедливым» – речь идет о тех, кто имеет множество контактов с инфицированными

В основном люди заболевают после первой дозы прививки. По словам Попова, это связано с тем, что у таких граждан еще не успел выработаться иммунитет.

Большинство вакцинированных переносят болезнь в легкой форме и в больницу не попадают. Есть случаи более тяжелого течения, но они связаны скорее с индивидуальными особенностями организма, сообщил министр.

Попов не смог назвать число привитых жителей, которые сейчас находятся в госпиталях, поскольку эта цифра меняется ежесуточно.

В крае вакцинируется примерно 17,5% от всего населения притом, что граждан младше 18 лет пока не прививают. Первый компонент, по данным регионального оперштаба, получили 120,2 тыс. человек, оба – 285,5 тыс.

По словам Попова, пока поставлена задача о вакцинации 60% населения, но вскоре ее повысят до 80%.

Сейчас в крае достигнут темп вакцинации в 8 тыс. прививок ежесуточно, сообщил Попов.

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