Горняк22: В Алтайском крае без вести пропал мужчина с татуировкой «За ВДВ»

Цехман Сергей Николаевич Фото: vk.com/la_altay

Граждан, которым известна какая-либо информация о пропавшем мужчине, просят позвонить по телефонам: 29-80-39 или 02

В Алтайском крае уже третий месяц ищут пропавшего без вести 43-летнего Сергея Цехмана, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Известно, что 9 мая в Славгороде мужчина ушел из дома и больше не вернулся. До настоящего времени его местонахождение не известно.

Из-за длительного отсутствия сведений о пропавшем следователи возбудили уголовное дело.

Приметы: худощавое телосложение, рост около 175 см, глаза серые, волос рыжий, на вид примерно 45 лет. На левом плече есть татуировка в виде парашюта с надписью «За ВДВ».

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле нашли пропавшую 17-летнюю рыжую девочку. Об исчезновении подростка стало известно вечером 10 июля.

ТОЛК