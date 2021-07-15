Горняк22: Назван возможный кандидат на должность нового замглавы Барнаула по экономике

Администрация Барнаула Фото: Виталий Барабаш

Пополнить ряды «центрального аппарата» мэрии может бывший первый заместитель главы администрации Ленинского района Барнаула

Руководитель бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение» Сергей Рябчун, возможно, станет новым заместителем Вячеслава Франка по экономической политике вместо уволившейся Марии Кулагиной, сообщает «Вечерний Барнаул».

До того, как возглавить бюджетное учреждение по благоустройству и озеленению, Рябчун занимал пост первого замглавы администрации Ленинского района.

В послужном списке Сергея Рябчуна также работа в Управлении Федерального казначейства, комитете по финансам, налоговой и кредитной политики Барнаула, а также на посту главы Научногородской сельской администрации.

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