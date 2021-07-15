Горняк22: Олег Меньшиков рассказал, что побывал на пороге смерти и стал другим

О Фото: О

Осенью 2020 года стало известно, что Московский драматический театр, где артист является художественным руководителем, отменил все спектакли с его участием из-за состояния здоровья

Актер Олег Меньшиков на YouTube-канале Светланы Бондарчук рассказал, что мог умереть после операции, которую перенес около полугода назад. Все это время о его положении знали только друзья и супруга Анастасия Чернова.

«Во время плановой операции внезапно упало давление и остановилось сердце. Я неделю провел в коме. Врачи говорили жене готовиться к худшему», – признался артист.

Меньшиков отметил, что, когда находился в коме, не видел никаких тоннелей и света в конце них, и, пользуясь случаем, поблагодарил врачей, которые не дали ему умереть.

«Уже полгода прошло после этой комы, и я понимаю сейчас, что у меня произошел какой-то сдвиг. Возник чуть-чуть другой взгляд на все. И я не знаю, как это назвать. Чуть другая интонация в жизни появилась», – рассказал актер.

Ранее «Толк» сообщал, что жена Петра Мамонова рассказала, что актера не могут вывести из комы. По ее словам, у музыканта поражено 87% легких.

ТОЛК