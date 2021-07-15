Горняк22: Женщина выпала из окна многоквартирного дома на Потоке

ул 40 лет Октября, 34а Фото: 2Gis

Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить, что произошло в день трагедии и при каких обстоятельствах случилось падение

Поздно вечером 14 июля из окна четырехэтажного жилого дома по адресу: ул. 40 лет Октября, 34а в Барнауле выпала женщина, сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, от полученных травм женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Предварительно известно, что падение произошло с последнего, четвертого, этажа дома. Сам дом представляет собой квартиры коммунального типа.

После ЧП на место выехали сотрудники полиции, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве бывший участник «Дома-2» выпал из окна шестого этажа.

ТОЛК